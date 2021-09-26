اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس سمكرى سيارات متهم بدهس فتاة وشقيقها في الشرقية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 05:00 م
حبس سمكرى سيارات متهم بدهس فتاة وشقيقها في الشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، حبس سمكرى السيارات المتهم فى حادث دهس فتاة وشقيقها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس بقرية المزارقة التابعة لمركز فاقوس، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بالفتاة خلود م، 22 سنة، وشقيقها الطفل عبد الله، 7 سنوات، حال انتظارهما أمام أحد صالونات التجميل لحضور زفاف بالقرية.

وتبين أن السيارة كان يقودها سمكرى سيارات لتجربتها بعد إصلاحها، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده ليدهس فتاة وشقيقها الطفل، ما أسفر عن إصابتهما بنزيف داخلى بالبطن وكسور وكدمات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما تبين تأثر قدم الفتاة وحاجتها للبتر.

تم ضبط السائق المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

 


الشرقية

فاقوس

سمكرى

حادث دهس

قرية المزارقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة