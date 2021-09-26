جهاز حماية المستهلك يستدعى بعض موديلات "هيونداى توسان" 2015 حتى 2020

كتب مدحت وهبة

أكد جهاز حماية المستهلك ، أنه فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائى، وبالتنسيق مع "شركة جى بى غبور أوتو وشركة هيونداى العالمية"، تقرر البدء فى حملة فحص مجانى للكشف على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم .

وقال الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يرجى الاتصال على الخط الساخن 16661 للشركة المالكة وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائى، وفى حالة خضوعها يتم تحديد موعد فى أقرب مركز خدمة معتمد دون أى تكلفة أو رسوم على العميل.

كما أوضح جهاز حماية المستهلك أنه فى حالة رغبة العميل التأكد إذا كانت السيارة ضمن حملة الفحص، يرجى إدخال رقم الشاسيه والموتور من خلال هذا الرابط وأيضا إمكانية حجز موعد مسبق.

وكان جهاز حماية المستهلك، أعلن حملة استدعاء علي بعض موديلات "كيا سبورتاج" موديلات 2016 حتي 2021 فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا منا علي سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "وكيل كيا" في مصر.

وأضاف الجهاز على صفحته على فيس بوك أنه قرر البدء في حملة كشف مجاني علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، ويرجي الاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها نرجو من سيادتكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم وفي حالة وجود أي شكوي أو استفسار، يرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.