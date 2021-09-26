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تنسيق المرحلة الثالثة.. خطوة بخطوة إزاى تسجل رغباتك على الموقع

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 ص
تنسيق المرحلة الثالثة.. خطوة بخطوة إزاى تسجل رغباتك على الموقع تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، والتى تستمر حتى غد الاثنين، وتشمل طلاب الدور الثانى وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية، الخطوات الكاملة التى يجب على الطالب على أن يتبعها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.
 
ويتاح أمام الطالب تسجيل الرغبات إما من خلال معامل الحاسب الآلى على مستوى الجامعات الحكومية أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى المزود بالانترنت .
 
وفيما يلى نرصد خطوات التسجيل:
 
- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.
 
- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.
 
- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-
 
 -يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
 
- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.
 
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.
 
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
 
- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.
 
 

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