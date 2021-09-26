اليوم السابع
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تعرف على العشر سيارات الأكثر مبيعا في مصر خلال 7 اشهر من 2021

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 ص
تعرف على العشر سيارات الأكثر مبيعا في مصر خلال 7 اشهر من 2021 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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استطاعت سيارات شيفرولية الأمريكية تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر لتسجل بيع حوالي 29.800 سيارة ، وذلك خلال ال 7 أشهر الأولي من العام الجاري 2021، طبقا لتقرير "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات .

 

فيما جاء في المركز الثاني نيسان اليابانية بحوالي 16.100 سيارة ، وجاءت هيونداي في المركز الثالث ببيع حوالي 15.70 سيارة ، ثم تويوتا اليابانية في المركز الرابع بمبيعات بلغت 15.300 سيارة، والمركز الخامسً كان من نصيب إم جي بـ14.200 سيارة ، وفي المركز السادس سيارات سوزوكي اليابانية بـ9.700 سيارة .

 

أما كيا الكورية فقد حصدت المركز السابع  بتسجيل بيع حوالي 9.500 سيارة ، تلتها سيارات  فيات الإيطالية لتحصد المركز الثامن بـ8.085 سيارة ، ثم شيري الصينية في المركز التاسع ببيع حوالي 7.600 سيارة ، وأخيرا حصدت سيارات بيجو الفرنسية المركز العاشر بتسجيل بيع حوالي 6.500 سيارة .


مبيعات السيارات

السيارات الاكثر مبيعا

السيارات الكورية

السيارت الامريكية

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