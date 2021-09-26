اليوم السابع
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تسيير قوافل من الهلال الأحمر لتوفير خدمات صحية لمناطق وسط سيناء والشيخ زويد

الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:00 ص
تسيير قوافل من الهلال الأحمر لتوفير خدمات صحية لمناطق وسط سيناء والشيخ زويد القوافل الطبية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مناطق قرى بوسط سيناء ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء توفير قوافل طبية قدمت خدمات صحية للأهالى مجانا سيرها الهلال الأحمر المصرى.

وقال الدكتور مصطفى المالح رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن هذه القوافل سيرها الهلال الأحمر بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الصحة بشمال سيناء، وتضمنت قافلة وصلت لمركز الحسنة بوسط سيناء، للكشف على المواطنين بالمجان من سكان قريتى الجدى والمنبطح وضمت تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد 142 مواطنًا، من بينهم 106 أشخاص فى قرية المنبطح و36 شخصًا آخرين فى قرية الجدى، بجانب صرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف أنه تم تسيير قافلة طبية ضمت تخصصات ( باطنة- أطفال – رمد – أنف وأذن – جلدية – نسا – عظام – جراحة) استهدفت القافلة مناطق مدينة الحسنة بوسط سيناء ومدينة الشيخ زويد ووصل عدد المستفيدين 816مستفيد تم لهم تقديم خدمات كشف الطبى والعلاج والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان.


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