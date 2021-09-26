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بلغت عامها الـ 100.. مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد أكبر معمرة بالسويس

الأحد، 26 سبتمبر 2021 09:14 م
بلغت عامها الـ 100.. مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد أكبر معمرة بالسويس
السويس - محمد عزام

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احتفلت أسرة مركز صحة المسنين ببور توفيق بعيد ميلاد الحاجة كريمة أكبر معمرة بالسويس والنزيلة بمركز صحة المسنين والتي أتمت عامها الـ 100، وذلك برعاية جمعية شباب رعاية المسنين.

 

وتوجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بخالص التمنيات للحاجة كريمة بوافر ودوام الصحة لها ولجميع أسرة مركز صحة المسنين ببور توفيق.

 

كما توجه الحفناوى، بخالص الشكر والتقدير لمدير المركز والفريق الطبي والإداري والأخصائيين الاجتماعيين على الجهود الكبيرة في رعاية المرضي ونزلاء المركز.

 

الاحتفال-بالحاجه-كريمة
الاحتفال-بالحاجه-كريمة

 

الإحتفالية-بالدار
الإحتفالية-بالدار

 

الحاجة-كريمة
الحاجة-كريمة

 

جانب-من-الاحتفال
جانب-من-الاحتفال

 


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