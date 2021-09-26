بدء الاختبارات التحريرية لوظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن بدء إجراء الاختبارات التحريرية لوظائف الشركة حيث يتم إجراء الاختبارات لعدد (1583) متقدم لوظائف مختلفة.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن الاختبارات بدء اليوم الأحد 26 سبتمبر وحتى الخميس 39 سبتمبر بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الاختبارات تتم تحت اشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة جميع المشاركين بالاختبارات.



انطلاق اختبارات وظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر



جانب من اختبارات وظائف شركة المياه