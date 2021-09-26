اليوم السابع
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بدء الاختبارات التحريرية لوظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر.. صور

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:46 م
بدء الاختبارات التحريرية لوظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر.. صور انطلاق اختبارات مياه الشرب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن بدء إجراء الاختبارات التحريرية لوظائف الشركة حيث يتم إجراء الاختبارات لعدد (1583) متقدم لوظائف مختلفة.

 

وأكدت الشركة فى بيان لها أن الاختبارات بدء اليوم الأحد 26 سبتمبر وحتى الخميس 39 سبتمبر بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

ومن جانبه أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الاختبارات تتم تحت اشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة جميع المشاركين بالاختبارات.

 

انطلاق اختبارات وظائف شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر
انطلاق اختبارات وظائف شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

 

جانب من اختبارات وظائف شركة المياه
جانب من اختبارات وظائف شركة المياه

 

انطلاق اختبارات مياه الشرب
انطلاق اختبارات مياه الشرب

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