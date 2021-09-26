بث مباشر مع لاعبات كرة يد يحلمن بالوصول للعالمية مثل "على زين" نجم برشلونة

قنا صابر سعيد

أجري اليوم السابع بثًا مباشر مع فريق كرة اليد سيدات بنادي نقادة الرياضي، وهو أول فريق قنائي سيشارك في بطولة الدوري والكأس، ويضم عددا من الفتيات الموهوبات في لعبة كرة اليد.

وقالت هايدي محمد، طالبة في كلية التربية الرياضية، إنها تلعب كرة اليد منذ 3 سنوات، وذلك منذ بداية العام الأول بكلية التربية الرياضية، والتحقت بنادي نقادة الرياضى لتحقيق حلمها باللعب على المستوى الدولي.

وأوضحت هايدي أنه من الصعوبات التي واجهتها هي نظرة المجتمع المحيط للفتيات التي تمارس لعب الرياضة سواء كرة اليد أو الرياضات الأخري.

وأشارت زينب عبد الحميد، إلى أنها مارست كرة اليد منذ سنوات داخل النادي، كما اختارت كرة اليد لسهولتها بالنسبة للفتيات ومن الصعوبات التي واجهتها هي تكون فريق ونظرة المجتمع للفتيات.

وقالت آمال مصطفى، إن أكثر الصعوبات التي واجهتها في بداية اللعبة هي التحكم في اللعبة ولكن في الوقت الحالي أصبحت أكثر قدرة على اللعب والمشاركة في المباريات.

وأوضحت آية محمد، أنها مارست اللعبة منذ عام وأحببت كرة اليد لأنها بديل عن كرة القدم، لافتة إلى أن الصعوبات تأتي من خارج اللعبة وهي نظرة الأشخاص للعبة.

وأكد أحمد جلال، أن النادي يقوم بتجهيز الفتيات للمشاركة في الدوريات المختلفة والنادي بدأ في ممارسة اللعبة منذ عام 2013، ونتمني الوصول إلى العالمية.