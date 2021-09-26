اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر مع لاعبات كرة يد يحلمن بالوصول للعالمية مثل "على زين" نجم برشلونة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:54 م
بث مباشر مع لاعبات كرة يد يحلمن بالوصول للعالمية مثل "على زين" نجم برشلونة لاعبات فريق كرة يد بقنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجري اليوم السابع بثًا مباشر مع فريق كرة اليد سيدات بنادي نقادة الرياضي، وهو أول فريق قنائي سيشارك في بطولة الدوري والكأس، ويضم عددا من الفتيات الموهوبات في لعبة كرة اليد.

 

وقالت هايدي محمد، طالبة في كلية التربية الرياضية، إنها تلعب كرة اليد منذ 3 سنوات، وذلك منذ بداية العام الأول بكلية التربية الرياضية، والتحقت بنادي نقادة الرياضى لتحقيق حلمها باللعب على المستوى الدولي.

 

وأوضحت هايدي أنه من الصعوبات التي واجهتها هي نظرة المجتمع المحيط للفتيات التي تمارس لعب الرياضة سواء كرة اليد أو الرياضات الأخري.

 

وأشارت زينب عبد الحميد، إلى أنها مارست كرة اليد منذ سنوات داخل النادي، كما اختارت كرة اليد لسهولتها بالنسبة للفتيات ومن الصعوبات التي واجهتها هي تكون فريق ونظرة المجتمع للفتيات.

 

وقالت آمال مصطفى، إن أكثر الصعوبات التي واجهتها في بداية اللعبة هي التحكم في اللعبة ولكن في الوقت الحالي أصبحت أكثر قدرة على اللعب والمشاركة في المباريات.

 

وأوضحت آية محمد، أنها مارست اللعبة منذ عام وأحببت كرة اليد لأنها بديل عن كرة القدم، لافتة إلى أن الصعوبات تأتي من خارج اللعبة وهي نظرة الأشخاص للعبة.

 

وأكد أحمد جلال، أن النادي يقوم بتجهيز الفتيات للمشاركة في الدوريات المختلفة والنادي بدأ في ممارسة اللعبة منذ عام 2013، ونتمني الوصول إلى العالمية.


كرة اليد

نادي نقادة

لاعبات كرة يد

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاف لـ"اليوم السابع": الأهلى والزمالك ملزمان بتكوين فريق نسائى خلال سنوات

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 02:22 م

"شيرو" أول فريق نسائى سعودى يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات بـ"رالى داكار"

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 06:04 م

بايدن يكتب صفحة جديدة لدور المرأة فى عالم الحكم والسياسة.. الرئيس الأمريكى المنتخب يختار نائبة له ويعين فريقا نسائيا لإدارة الاتصالات بالبيت الأبيض لأول مرة.. وتوقعات بتولى سيدة قيادة البنتاجون

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:41 م

الصحف العالمية اليوم.. إصابة بايدن بكسر بسيط فى قدمه أثناء لهوه مع كلبه.. الرئيس الأمريكي المنتخب يختار فريق نسائيا لإدارة الاتصالات بالبيت الأبيض.. وترامب يلمح لتورط FBI ووزارة العدل فى التلاعب بالانتخابات

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 01:54 م

اتحاد الكرة يحفز الأهلى و الزمالك بدورى أبطال أفريقيا لتشكيل فريق نسائى

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 05:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة