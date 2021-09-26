انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب "المرأة صانعة السلام" بـ14 قرية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لحملة طرق الأبواب والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان (المرأة صانعة السلام) وتنطلق أولى فعالياتها اليوم الأحد، وتستهدف ترسيخ ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى،مع التركيز على القرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، أن فعاليات الحملة تستهدف مشاركة المرأة فى ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل االحملةـ موضحة أن فعاليات الحملة ستبدأ اليوم بيوم تدريبى بالمجلس لتدريب المشاركات فى الحملة من المتطوعات والرائدات الريفيات ، قبل نزولهن القرى المستهدفة من الحملة التى يتم تنفيذها فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجارى.

وأضافت مقررة فرع المجلس، أن الحملة تستهدف 14 قرية بمراكز ، ناصر ،ببا وبنى سويف "سدس، صفط راشين ، زاوية الناوية، الحكامنة ،بنى هارون، جزيره أبو صالح، على حمودة ،البرج ،الشناوية ، اشمنت ،كفر الجزيرة ، طنسا الملق، ودلاص ،طحا بوش"، حيث تتضمن الحملة، بجانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات والمتطوعات المشاركات فى الحملة، فعاليات فنية وحرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم "مصر أرض الأمن والسلام".

تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب هى المرحلة الرابعة فى إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة السلام" ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين ، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعى تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.