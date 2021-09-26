اليوم السابع
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انطلاق اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الثلاثاء

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:14 ص
انطلاق اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الثلاثاء جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب بدء اختبار القدرات للطلاب الرغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وذلك بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
 
وتابع الشربيني أن الاختبارات  ستعقد فى مراكز الاختبارات الإلكترونية بثلاث مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى اى منها تكون الأقرب إلى محل سكنه وفقا للمناطق والأماكن التالية:
 
- القاهرة (مقر الجامعة بمدين نصر) مركز الاختبارات المجمع – او مركز إختبارات المعامل المركزية
 
- دمياط: مركز إلاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين
- أسيوط: (مقر الجامعة بأسيوط): مركز إلاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.
حيث يستطيع الطلاب التوجه إلى اى من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة علما بأن مدة الاختبار ساعة واحدة والدخول بالرقم القومى .
جدير بالذكر أن الجامعة قد أعلنت عن فتح باب  التسجيا لاختبار القدرات في الكليات التالية: 
• كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال)
• كلية اللغات والترجمة
• كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة
• كليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي).
• كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة
• كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

اختبار القدرات

جامعة الازهر

الازهر الشريف

جامعة الأزهر

اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر

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