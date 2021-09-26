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الضرائب: اتجاه لتحصيل الضرائب من اليوتيوبرز من مواقع الفيديوهات نفسها

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:06 ص
الضرائب: اتجاه لتحصيل الضرائب من اليوتيوبرز من مواقع الفيديوهات نفسها برنامج من مصر
كتب -أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، ندعو البلوجرز واليوتيوبرز لفتح ملف ضريبى، وتم إصدار البيان حتى لا يتم اللجوء إلى استخدام إجراءات قانونية واحالة لمكافحة التهرب، لأن القانون عقوباته رادعة، مضيفا أن فرض ضريبة البلوجرز واليوتيوبرز وفقا لقانون 91 ويتم تحصيل الضرائب منهم.

وتابع صقر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك اتجاها لتحصيل الضرائب من البلوجرز واليوتيوبرز من مواقع الفيديوهات نفسها وتهرب البلوجرز واليوتيوبرز عن دفع الضرائب يجعلهم تحت طائلة القانون والجهل بالقانون لا يعفى من العقوبة ويخاطب العامة.


برنامج من مصر

مصلحة الضرائب

اليوتيوبرز

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