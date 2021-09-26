الخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة» الاحتلال في القدس المحتلة وجنين

(أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، "المجزرة" التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وأدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين في القدس وجنين.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، "أنها تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الصباح الدامي والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال".

وأضافت الوزارة "أنها تعتبر هذا تصعيدا متعمدا بهدف خلط الأوراق والأولويات بما يخدم أجندة إسرائيل الاستعمارية".. مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورًا وقبل فوات الأوان.