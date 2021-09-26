اليوم السابع
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الحزن يسيطر على أهالى قرية بنى عديات بأسيوط بعد وفاة وكيل نيابة عقب عرسه بشهر

الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:39 م
الحزن يسيطر على أهالى قرية بنى عديات بأسيوط بعد وفاة وكيل نيابة عقب عرسه بشهر المستشار محمد إدريس
أسيوط - هيثم البدرى

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سيطرت حالة من الحزن على أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط بعد وفاة وكيل نائب عام بقسم أول سوهاج بعد عرسه بشهر.

وترك وكيل النائب العام المستشار محمد إدريس الذى وافته المنية كلمات مؤثرة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالحزن الشديد، حيث كانت آخر كلماته: "إن نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا"، وأصابت وفاته محبيه وأقاربه بالصدمة حيث مات فجأة دون سابق مرض والأصعب أنه لم يمر علي زواجه إلا شهر واحد.

وانهالت عبارات التعزية، والمواساة علي صورة وكيل النائب العام التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مساندة لزوجته وأسرته التى أصيبت بالصدمة الشديدة بعد خبر وفاته.


اسيوط

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وفاة وكيل النائب العام

منفلوط

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