وذكرت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/ - أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم بلغت 3.74% وتم تسجيل 1086 حالة شفاء؛ ليصل الإجمالي إلى 796 ألفًا و704 أشخاص، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و680 حالة.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 26 ألفًا و390 فحصا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9 ملايين و958 ألفًا و568 فحصًا، وبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا 3 ملايين و677 ألفًا و698 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و242 ألفًا و480 شخصًا.