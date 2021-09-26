اعرف سر "المياه الحمراء" المثيرة للجدل فى البحر الميت

كتب إيهاب محمد

أثيرت العديد من التساؤلات حول تصبغ مياه البحر الميت باللون الأحمر مؤخرًا، لذا أوضحت مسؤولة أردنية، اليوم الأحد، بعض التفاصيل والإجابات بشأن فحوصات المياه الحمراء التى ظهرت فى البحر الميت، وأوضحت الأمينة العامة لسلطة وادى الأردن، منار محاسنة، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء في البحر الميت، أظهرت أن سبب تلون المياه باللون الأحمر يعود لمادة المنجنيز، التي تواجدت بكميات عالية.

وأكدت محاسنة، أن نتائج فحوصات المياه الحمراء أظهرت أنها لا تشكل أي خطورة، وأشارت إلى وجود جهات أخرى قامت بأخذ عينات للمياه الحمراء لإجراء الفحوصات، ولم تبلغ بعد بنتائج الفحوصات، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.



المياة الحمراء

وجاءت هذه الخطوة بعدما تفاجئ سكان منطقة بالأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الأردنية، قبل أسبوعين، بظهور برك من مياه حمراء اللون مجهولة المصدر، قرب البحر الميت، وحسب السكان، فقد لوحظ وجود تجمع للمياه وقد صبغت كاملة باللون الأحمر وتبين أنها تنبع من عيون الماء في أعلى الجبال بغور الحديثة وتتجمع في أجزاء من الحفر الانهدامية التي تشكلت بعد انحسار مياه البحر الميت على مدى سنوات.

ووقتها، قال الناطق باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة، إن البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر، ولا تصب فيه، وأوضح أن فرقًا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وتم إرسالها إلى المختبرات لتحليلها والتأكد من مصدرها، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.

ومنذ سنوات، تنحسر مياه البحر الميت بشكل متسارع ويحطم أرقاما قياسية عالمية في معدل انخفاض مستوى مياهه المقدر بنحو 102 متر سنويا، نتيجة لارتفاع معدل التبخر وانخفاض معدلات هطول الأمطار بالإضافة لتراجع كمية المياه التي كانت تصل للبحر الميت من نهر الأردن، نتيجة إقامة السدود والتجمعات المائية والمشاريع على منابع أنهار بحيرة طبريا الواقعة ضمن مسار نهر الأردن الذي كان يغذي البحر الميت.