استخراج 3600 رقم قومى للسيدات و360 كارت ميزا مجانا بقرى حياة كريمة بالشرقية

الشرقية _ فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، أن فرع المجلس قام على مدار الأيام الماضية بأنشطة عديدة بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية، ضمن المبادرة الرئيسية للاهتمام وتطوير الريف المصرى، ومن خلال الرائدات بالفرع بدأنا فى عمل حصر لعدد من السيدات، لدى بعضهن مشاكل فى استخراج بطاقة الرقم القومى سواء كانت منتهية أو مشاكل فى عدم قدرتها على استخراجها، وقام فرع المجلس يقوم بتوفير بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات والفتيات بالمحافظة.

وأضافت عايدة، أنه تم تنظيم مأموريات لتصويرهن وإعفائهن من الغرامة بالقرى أو بأقرب سجل مدنى وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأحوال المدنية بالزقازيق، وذلك لوجود بروتوكول تعاون بين فرع المجلس والأحوال من خلال مشروع "بطاقتك حقوقك " بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان، حرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وفى أربعة أشهر تم استخراج 3600 بطاقة رقم قومى بـ26 قرية من قرى حياة كريمة.

وعن دور المجلس لدعم المرأة بالمحافظة من الناحية الاقتصادية، قالت مقررة فرع الشرقية، عن وجود شراكة مع البنك الزراعى المصرى ومن المميزات البنك الزراعى أنه له فروع بالعديد من القرى وأنه قريب من أهالينا بالريف، ومشروع تنمية الأسرة المصرية وهذه المبادرة الجديدة التى سوف يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة القادمة، لكى نوصل لجميع السيدات بالقرى البعيدة والمحرومة من الخدمة، ونظمنا عدة ندوات بقرى حياة كريمة ويقوم فرع المجلس من خلال الرائدات الريفيات بالنزول للسيدات وحشدهن لحضور الندوات، ونعرض عليهم منتج "باب رزق" التابع للبنك الزراعى المصرى، والذى يهدف لنشر ثقافة الشمول المالى والترويج لمنتجات البنك الزراعى وخاصة منتج " باب رزق" كمنتج يخدم محدودى الدخل والمرأة المعيلة وكذلك القروض الميسرة لعمل المشروعات الصغيرة، وكيفية الاستفادة من البنك المصرى، وعلى هامش الندوات قام مندوبين البنك الزراعى المصرى بعمل كروت ميزة مجانا للسيدات وتم عمل 360 كارت ميزة مجانا.

وفى مجال الصحة، أكدت مقررة الفرع، أنه تم عمل العديد من الندوات بقرى حياة كريمة، وتطرقت الندوات إلى قضايا العنف ضد المرأة، وحمايتها وتوعيتهن بمخاطر مخاطر زواج القاصرات، وختان الإناث.

فيما أشادت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بدور مكتب الشكاوى الموجود بفرع المجلس له دور مهم جدا وناصر للمرأة وحقوقها وتتواجد بها محامية متواجد يوميا تستقبل شكاوى المرأة سواء أحوال شخصية أو تنفيذ حكم والفترة الماضية قام المركز بالتعامل مع أكثر من 63 شكوى ما بين 5 شكاوى احتياجات اجتماعية واقتصادية و5 أحوال شخصية وتوفير 4 فرص عمل ودعاوى مدنية وجنائية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخطة التطوير يشمل 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات اجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.



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استخراج-كروت-ميزة-مجانا



الدكتورة-عايدة-عطية-مقررة-فرع-المجلس-القومى-للمرأة-بالشرقية



السيدات-اثناء-حضور-ندوات-بقرى-حياة-كريمة