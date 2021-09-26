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استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة يزن 10 كجم بمستشفى أولاد صقر

الأحد، 26 سبتمبر 2021 09:05 م
استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة يزن 10 كجم بمستشفى أولاد صقر مستشفى-أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قام الفريق الطبى بقسم النساء والتوليد والجراحة العامة بمستشفى أولاد صقر المركزي، تحت إشراف مدير المستشفي، بإجراء عملية جراحية لفتاة تبلغ من العمر 38 عاما، تم خلالها استئصال ورم ضخم من المبيض يصل وزنه 10 كجم تقريباً.

وقال بيان: إنه استغرقت العملية أكثر من ساعتين ونصف، حيث كانت المريضة تعانى من آلام شديدة بالبطن، وتم استقبال الحالة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها قبل إجراء العملية لها، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى العلاج اللازم بقسم النساء والتوليد تحت متابعة الأطباء بالمستشفي.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، الشكر لمدير المستشفي، للأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفي، مؤكدا رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة .

 

 


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