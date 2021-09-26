اختيار 70 متنافسا بمسابقة الجامع الأزهر لتسجيل القرآن بالقراءات من 450 متقدما

كتب ـ لؤى على

شهدت مسابقة الجامع الأزهر لتسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر ‏والروايات العشرين، اختبارات على مراحل متعددة؛ منها الروايات العشرين وتقدَّم لها 80 قارئاً، والقراءات السبع، تقدَّم لها 50 متسابقاً، والروايات المنفردة، وضمَّت قرابة 300 متسابقٍ موزعة على جميع الروايات.

وتشكَّلت لجنة الحكم والتقييم من كبار الأساتذة والمتخصصين فى عِلْم القراءات، وضمَّت الدكتور عبدالكريم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم، بمعاونة لجنة مراجعة المصحف بقطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع لجنة مراجعة ‏المصحف الشريف، وفى مجال الصوت وتقييم الأداء ضمَّت عدداً من الأكاديميين فى المجال؛ من بينهم أساتذةٌ من كلية التربية الموسيقية، ومعهد الموسيقى، وأحد أسرة إذاعة القرآن الكريم، ورغم كثرة المتقدمين إلا أن جدية التحكيم ودقة اللجنة وصعوبة أسئلتها، أفرزت 70 متقدماً، ليواصلوا التنافس فى نيل شرف تسجيل القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وخرج من ميدان المنافسة 380 متسابقاً؛ منهم 9 خرجوا لصغر سنهم رغم قوة حفظهم وعذوبة أصواتهم، والبقية خرجت لضعف الحفظ والجهل بالقراءات.

ولجنة المسابقة أجرت اختبارات لأكثر من 450 متقدماً، يستمر فى المنافسة منهم 70 متسابقاً، وخرج من السباق 380 متقدماً؛ منهم 8 تم الاعتذار لهم؛ لصغر سنهم، فجميعهم دون سن الـ18 عاماً، وذلك لأن سنهم تتغيَّر فيها طبقات الصوت،

كما يستعد الجامع الأزهر لإجراء اختبارات تحديد المستوى لأكثر من 48 ألف متقدمٍ للالتحاق بأروقة القرآن الكريم وتجويده والقراءات ورواق القرآن للأطفال، وذلك لتسكين كل طالب بالمرحلة التى تُناسب كل مستوى والتى تُقسَّم على خمسة برامج "السنة الواحدة، والسنتين، والثلاث سنوات، والأربع، والخمس" والأخير مختصٌ بالأطفال، وتقدَّم له 3568 طفلاً، كما تقدَّم لدراسة القراءات بالأروقة الخارجية ورواق الجامع 4695 دارساً، وتقدَّم لرواق التجويد 6355، أما أروقة القرآن الكريم، فقد تقدَّم لها 34 ألف دارس ودارسة، حيث أنه بعد اختبار تحديد المستوى سيتم توزيعهم على 34 رواقاً بـ19 محافظة، ويُجرى تباعاً افتتاح المزيد من الأروقة لتشمل جميع محافظات الجمهورية.