"إحلال المركبات": 42 ألف شخص تقدموا بطلبات لاستلام سيارات جديدة

إبراهيم حسان

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة تساهم في تحسين الوضع البيئي في مصر، بعد معاناة الدولة لسنوات من عوادم السيارات والانبعاثات الكربونية، متابعا: "نهدف إلى تقليل أعداد السيارات القديمة المتواجدة بالشارع، واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى".

أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن المبادرة تسهم أيضا في توفير سيارات جيدة للمواطنين بأسعار ملائمة، ونشر ثقافة استخدام الطاقة النظيفة وأولها السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح أن 42 ألف شخصا تقدموا بطلبات على الموقع الإلكتروني للمبادرة، ومنهم 32 ألف شخصا ينهوا إجراءاتهم وفى سبيل استلام سياراتهم الجديدة، متابعا بالقول: "نحن يوميا بصدد تسليم سيارات جديدة للراغبين، ومنذ أبريل الماضي وإلى الآن سلمنا 6050 سيارة جديدة ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص للمواطنين".