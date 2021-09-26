أسعار اللحوم اليوم الأحد.. الكندوز تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية اليوم الأحد 26-9-2021، وسجلت اللحوم الكندوز من 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .