اليوم السابع
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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26سبتمبر 2021.. وعيار 21 يسجل 769جنيها للجرام

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26سبتمبر 2021.. وعيار 21 يسجل 769جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجل سعر الذهب اليوم الأحد استقرار ملحوظ وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 769 جنيها للجرام، ويسجل سعر الذهب في البورصات العالمية وفق سعر الإغلاق 1750 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار الذهب 21 يسجل 769 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل659 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 879 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.

 

سعر الذهب في البورصات العالمية يواصل تسجل مستويات متراجعة هذا الأسبوع، لتنزل الأونصة قرب مستويات 1740 دولار لأول مرة هذا الشهر، لكن عوض الذهب بعض خسائره بعد انخفاضه 1% خلال جلسة واحدة يوم الجمعة، مدعوما بضعف الدولار، فمع وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.
 
سعر الذهب في المعاملات الفورية قبل ختام جلسات التداول هذا الأسبوع ارتفع 0.7 % إلى 1754.73 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار، لكن الذهب تراجع إلى 1750.87 دولار مع انهاء جلسة التداول.

سعر الذهب

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب

سعر اونصة الذهب

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب

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