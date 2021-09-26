أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض فى سعر الطماطم

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد 26-9-2021 انخفاض في أسعار الطماطم، حيث سجل سعر الكيلو 2.75 - 4.75 جنيه، مقابل 3-6 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 8-15جنيها.

وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، الكوسة تتراوح بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، سعر البصل 1.5-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، سجلت الليمون 5-8 جنيها للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين2-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.