أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض فى سعر الطماطم والخيار

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات ، اليوم الجمعة 24-9-2021، انخفاضا في أسعار الطماطم ، وسجل سعر الكيلو 2-5 جنيهات مقابل 3-6 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيها للكيلو مقابل 2.5-5 جنيها، وانخفاض سعر الخيار الصوب ليتراوح بين 2.5- 5.5 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، والكوسة بين 3- 5.5جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 5-9 جنيهًا، سعر البصل 1.5-3 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، سجلت الليمون 4-7 جنيها للكيلو ،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين2-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.