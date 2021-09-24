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أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض فى سعر الطماطم والخيار

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:01 م
أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض فى سعر الطماطم والخيار سوق خضار - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات، اليوم الجمعة 24-9-2021، انخفاضا في أسعار الطماطم، وسجل سعر الكيلو 2-5 جنيهات مقابل 3-6 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيها للكيلو مقابل 2.5-5 جنيها، وانخفاض سعر الخيار الصوب ليتراوح بين 2.5- 5.5 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو.
 
وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، والكوسة بين 3- 5.5جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 5-9 جنيهًا، سعر البصل 1.5-3 جنيها للكيلو. 
 
واستقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، سجلت  الليمون 4-7 جنيها للكيلو ،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو،  الملوخية تتراوح بين2-2.5  جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.
 

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