"ﺛﻮرة زراﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.. ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺗﻌﻴﺪ رﻳﺎدة ﻣﺼﺮ ﻓﻰ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄن".. غدا على اليوم السابع

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان "ﺛﻮرة زراﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.. ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺗﻌﻴﺪ رﻳﺎدة ﻣﺼﺮ ﻓﻰ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄن"، وفيه: شرق العوينات تنتج 15 قنطارا للفدان قصير التيلة.. واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ زراﻋﺘﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 6 مليارات سنويا قيمة الاستيراد.. ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 21 مليار جنيه، والتفاصيل في الصفحة الخمسة من النسخة الورقية.

وداخل العدد

ـ ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ"ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ" بالمحافظات.. ﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ.. إﻧﺸﺎء ﻓﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﻮم والعمل في 219 مشروع مياه شرب.

ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

ـ "ﻣﺸﺮوﻋﻚ".. ﻧﺎﻓﺬة ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

ـ ﻣﻌﺎ ﻧﻄﻤﺌﻦ.. "ﺳﺠﻞ اﻵن" ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧا.

ـ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ.