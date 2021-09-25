وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة أن أطباء البروتوكول القادمون لمستشفى العريش العام عن الفترة من 25/9/2021 وحتى 1/10/2021 وعددهم 11 طبيبا وطبيبة وهم: فاطمة عبد القادر عطية استاذ كبد وجهاز هضمي، أحمد جابر إبراهيم مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب، هانى عبد المولى محمد مدرس جراحة أوعية دموية، مصطفى عبد المحسن أستاذ جراحة قلب وصدر، إيهاب صبرى على مدرس مساعد جراحة قلب وصدر، محمود عبدة ياسين مدرس جراحة عامة، تامر السعيد النعيمى أستاذ مساعد جراحة عامة، محمد مأمون عبد الوهاب مدرس تخدير، محمد حامد عبد الرحيم مدرس مساعد جراحة تجميل، محمد السيد حسن مدرس مساعد عيون، يوسف محمد محمد أستاذ أشعة.

وأضافت مرفت عبد الجواد منسق عام قافلة البروتوكول، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرة إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.