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وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:21 م
وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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تحتفل اليوم وزارة الإنتاج الحربي بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021) وذلك بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى للإحتفاء بتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكية والكهربائية والكيميائية) والاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي.
 
 

الانتاج الحربى

الاكاديميه المصريه

محمد احمد مرسى

اخبار الانتاج الحربى

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