وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

تحتفل اليوم وزارة الإنتاج الحربي بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021) وذلك بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى للإحتفاء بتخريج نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكية والكهربائية والكيميائية) والاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي.
وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجياالسبت، 25 سبتمبر 2021 12:21 م
المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى
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