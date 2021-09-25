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هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على شوارع بورسعيد.. فيديو وصور

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:56 ص
هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على شوارع بورسعيد.. فيديو وصور
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء أمس الجمعة، من أمام ميدان المعديات بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة .

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط للأمطار علي أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، كما سادت حالة من عدم الاستقرار بمياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد وارتفعت الأمواج لمترين وثلاثة أمتار.

 

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء الأربعاء تحذر فيه عن زيادة فرص سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا خلال فترة مساء الخميس وفجر الجمعة قد تمتد خفيفة إلى مناطق شرق القاهرة.

 

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلي 3 أمتار.

 

ميدان-المعديات
ميدان-المعديات

 

جانب-من-سقوط-الأمطار-اليوم-الجمعه
جانب-من-سقوط-الأمطار-اليوم-الجمعه

 

امطار-على-مدينة-بورفؤاد
امطار-على-مدينة-بورفؤاد

 

امطار-على-بورسعيد-بميدان-المعديات
امطار-على-بورسعيد-بميدان-المعديات

 


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