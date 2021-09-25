مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 397 آخرين خلال أسبوع.. التفاصيل بالفيديو

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 62 متهم، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و4 خزينة و23 قطعة سلاح أبيض، وضبط 34 قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4564 حكم قضائى متنوع، وضبط 427 قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم 4 متهمين.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الأجهزة الأمنية عن مصرع 3 عناصر إجرامية، وضبط 397 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – السويس – الغربية – الشرقية – القليوبية - كفر الشيخ – الدقهلية – سوهاج – قنا - البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – بورسعيد – المنيا )، وبحوزتهم (244 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).