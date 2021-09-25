مريم ناصر تبدع في حب رسول الله بالإنشاد والابتهالات الدينية.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية شرقية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مع الموهبة المتألقة مريم ناصر صاحبة الـ15 عاما، والتي وهبها الله صوتا ملائكيا يطرب السامعين، وإحساسا دافئا يلامس القلوب لتبدع في الإنشاد والابتهالات الدينية.

وقالت مريم، إنها بدأت تلاحظ موهبتها في الإنشاد منذ طفولتها عندما وجدت نفسها تردد الأناشيد التي تسمعها من المنشدين، فبدأ والداها يهتمان بها ويشجعانها لتطور موهبتها في الإنشاد.

وأضافت أن معلميها في المدرسة كان لهم دور هام في تنمية قدراتها الإنشادية، حيث كانوا يشجعونها دوما على إخراج صوتها للنور بتدريبها وإرشادها لطريقة الإنشاد السليمة ومخارج الحروف الصحيحة، مضيفة أنهم شجعوها على المشاركة في الإذاعة المدرسية بشكل دوري لتلقي بصوتها العذب أجمل الأناشيد الدينية.

وأشارت مريم إلى أنها تحاول دوما التطوير من موهبتها بالمداومة على سماع الأناشيد من مختلف المنشدين الدينيين لتتعرف على الأساليب المتنوعة للإنشاد الديني.

وقالت إنها تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون منشدة مشهورة، من خلال التدريب المتواصل على الإلقاء المتميز اقتداءا بأشهر المنشدين، محاولة أن تسير على نهجهم لتتعلم منهم وتصل لمكانتهم في يوم من الأيام.