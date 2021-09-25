محافظ البحيرة يستقبل الأنبا باخوميوس لتقديم التهنئة بالعيد القومى

البحيرة - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقام نيافة الأنبا باخوميوس بتهنئة شعب البحيرة، مؤكداً على روح المحبة التى تجمع أبناء الشعب المصرى ومشاركته في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدا بكافة الجهود والتنمية الكبيرة التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات والمجالات وبمعدلات غير مسبوقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

فيما أكد اللواء هشام آمنة على عمق المحبة بين أبناء الوطن الواحد مؤكدا أن نيافة الأنبا باخوميوس قيمة وقامة والذى لم تمنعه حالته الصحية ومرضة من تقديم التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومي.

حضر الاستقبال وتقديم التهنئة حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء الوفد الكنسي الذى ضم القمص ثيؤفيلوس نسيم - وكيل مجمع المطرانية والقمص تادرس السكندرى السكرتير الخاص للانبا باخوميوس والقس باخوم اميل المتحدث الرسمى.