محافظة البحيرة تستعرض في ملف تفاعلي موقف المشروعات المتعثرة.. إنفوجراف

البحيرة: ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتضمن تنفيذ رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام في ذكري انتصار شعب رشيد الباسل على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

ومن جانب آخر، نشر المكتب الفني لمحافظة البحيرة، ملف تفاعلي يرصد ما تم إنجازه من مشروعات متعثرة.