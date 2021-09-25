اليوم السابع
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محافظة البحيرة تستعرض تفاصيل مشروع مراكب الصيد بدون شراع في إدكو.. إنفوجراف

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:15 م
محافظة البحيرة تستعرض تفاصيل مشروع مراكب الصيد بدون شراع في إدكو.. إنفوجراف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة: ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ 3528 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

ونشرت محافظة البحيرة، ملفا تفاعليا، يسلط الضوء على مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو والذي يضم ميناء على مساحة 80 ألف م2 بتكلفة 34.5 مليون جنيه ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 مترا طوليا.

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محافظة البحيرة

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مشروع مراكب الصيد بدون شراع

مراكب الصيد بدون شراع

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