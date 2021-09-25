ضبط 82 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية علي المصانع برئاسة أبو طالب علي وتم تحرير المحضر 20584 جنح بلبيس ضد "م٠س٠ح" مدير مسئول بمصنع علف لحيازته سلع وأعلاف مجهولة المصدر، كما تمكنت الحملة من تحرير المحضر 20583 ضد "ا٠م٠ع" صاحب مصنع أعلاف آخر بدون ترخيص لحيازه منتجات مجهول المصدر، وتم التحفظ على 82 طن علف حيواني وذرة وملح طعام.