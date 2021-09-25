ضبط 2 طن و250 كيلو أرز وسكر بدون فواتير في حملة تموينية بقنا

قنا صابر سعيد

شنت مديرية التموين بقنا، اليوم السبت، حملة على مستوى الإدارات الفرعية لضبط الأسواق، بناءً على تعليمات أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا.

وقال "السيد"، إن الحملة أسفرت عن ضبط طن سكر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتوجيه مخالفة القانون رقم 163 لسنة 1950، وضبط طن أرز لعدم الاحتفاظ بالفواتير ومخالفة القانون، بالإضافة إلي ضبط 250 كيلو جرام أرز لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

وأوضح، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملة حررت أيضَا 10محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وصول مقررات تموينية، و2 مخالفة عدم إعطاء بون للمواطن، و3 مخالفات تصرف في عدد 4 جوال دقيق مخابز، ومحضرين مشروع جمعيتي مغلق، ومخالفة خبز غير مطابق للمواصفات .

وأكد أحمد السيد، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر، لافتًا أن إجمالي المخالفات التموينية اليوم بلغ 26 مخالفة تموينية متنوعة.