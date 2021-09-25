ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب هواتف آيفون حول جسدها

كتبت رحاب نبيل

تمكنت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بحوزة راكبة قادمة من دبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبى، اشتبه محمد عبدالباقي مأمور الجمرك فى الراكبة ه . ع . س مصرية الجنسية قادمة من الإمارات تحاول الخروج من صالة الوصول، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أو بضائع ترغب فى الإفصاح عنها أجابت بالنفى وبدا عليها الإرتباك.

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور علب هواتف داخل حقائبها، فتم انتداب معاونة شرطة لتقوم بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 16 هاتف محمول ماركة آيفون 13 مخبأة حول جسدها.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من ميلاد رسمى مدير الحركة وأحمد عادل القط مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود علب هواتف فارغة فقط داخل حقائبها .

قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 150 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على مستشار رئيس مصلحة الجمارك إبراهيم عبداللطيف.