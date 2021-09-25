سلامة الغذاء: سحب عينات من الأغذية بالأسواق للوقوف سلامة المنتجات المطروحة

كتب إسلام سعيد

كشفت الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوي الغذائية ومقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، عن شن حملات تفتيشية في محافظة الغربية استجابة لشكاوى المواطنين، حيث تم إعدام طن و800 كيلو تقريبا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ستستمر الحملات بالقاهره الكبري والعديد من المحافظات في الايام القادمة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، كما أنه تم سحب عينات للوقوف علي مدي أمان وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق وتعتمد التحاليل علي أسس علمية لتحليل المخاطر، وفقا للوائح وقرارات التي أصدرتها الهيئه القومية لسلامة الغذاء وهي ذات مرجعية علمية وتتضمن قرار رقم 4 لسنه 2020 الخاص بالمواد المضافة المسموح باستخدامها في الغذاء.

وتابعت، أنه تم إصدار قرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، وحديثا قرار 6 لسنه 2021 بشأن القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوي المسموح بها لمتبقيات المبيدات في و علي المنتجات الغذائية ذات الاصل النباتي والحيواني.

وأكدت أن الهدف منذ هذه اللوائح والقوانين والحملات هو النهوض بمنظومة سلامة الغذاء من خلال تحسين وضع المنشآت الغذائية بتطبيق الأشتراطات الأساسية لسلامه الغذاء، وفي هذا الصدد اصدرت الهيئه قرار رقم 11 لسنه 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية

وجرى تطبيق قواعد لتداول الغذاء وفق معايير محددة، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 141 الصادر في 24 يونية 2021، قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020، بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.

وألزم القرار المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة، كما تلتزم المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلي الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة.