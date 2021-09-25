اليوم السابع
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رئيس الوزراء: مصر تشهد ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعى

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:01 م
رئيس الوزراء: مصر تشهد ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعى رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، القطار الكهربائى السريع، واستقل نموذجا منه يرافقة وزير النقل ومحافظ القاهرة. 
 
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لرجال وزارة النقل وشركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى أن سرعة القطار ستصل إلي 90 كم في الساعة، وكل محطة أمامها ساحة انتظار سياحة تسع لـ 2000 سيارة. 
 
وأوضح أن الدولة تتوسع داخل المدن الكبري فى وسائل النقل الجماعي والقطارات فائقة السرعة ، قائلا:" ثورة حقيقية فى وسائل النقل الجماعي فى مصر"، موضحا أن من سيدير منظومة القطارات السريعة شباب مصريين. 
 
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (1)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (2)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (3)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (4)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (5)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (6)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (7)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (8)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (9)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (10)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (11)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (12)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (13)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (14)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (15)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (16)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (17)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (18)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (19)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (20)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (21)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (22)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (23)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (24)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (25)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (26)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (27)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (28)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (29)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (30)
 
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (31)
 

وسائل النقل

الحكومة

مجلس الوزراء

القطار السريع

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