انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية دور ثانى وتسجيل الرغبات إلكترونيا

كتب محمد صبحى

تنطلق اليوم السبت المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى علي شبكة الإنترنت: www. HYPERLINK "http://Tansik.Egypt.gov.eg" Tansik.Egypt.gov.eg ، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وسجل أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وحول أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى، فأوضحت: معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.