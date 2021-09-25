اليوم السابع
Ads
السبت، 25 سبتمبر 2021 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية دور ثانى وتسجيل الرغبات إلكترونيا

السبت، 25 سبتمبر 2021 09:01 ص
انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية دور ثانى وتسجيل الرغبات إلكترونيا تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق اليوم السبت المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى علي شبكة الإنترنت: www. HYPERLINK "http://Tansik.Egypt.gov.eg" Tansik.Egypt.gov.eg ، على أن  تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.
 
وسجل أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
 
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
 
وحول أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى، فأوضحت: معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
 
وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات. 

التعليم العالى

تنسيق الجامعات

موقع التنسيق

اخبار مصر

اخبار مصرية

التنسيق

طلاب الدور الثانى

تنسيق القبول بالجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات.. تعرف على شروط القبول بأقسام كلية الآداب جامعة حلوان

الخميس، 16 سبتمبر 2021 02:00 ص

منسق الجامعات الأهلية يكشف كيفية احتساب المجموع الاعتبارى للمتقدمين.. ويؤكد: لدينا 200 برنامج لمختلف التخصصات.. 4000 طالب استنفذوا الرغبات ولهم حق التقدم للتعديل.. ولا يوجد أى تدخل بشرى فى تنسيق الطلاب

الأحد، 12 سبتمبر 2021 05:30 م

اليوم.. آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 ص

33 ألف طالب يسجلون بتنسيق الجامعات الخاصة و4 ساعات على غلق باب التسجيل

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:24 م

التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

السبت، 11 سبتمبر 2021 09:55 ص

التعليم العالى: 82 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 10:55 ص

تنسيق الجامعات.. استمرار تقدم طلاب الثانوية للتنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة