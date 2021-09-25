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الموافقة على برنامج للذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

السبت، 25 سبتمبر 2021 06:50 م
الموافقة على برنامج للذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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صدق اليوم المجلس الأعلى للجامعات على قرار هيئة المكتب ولجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بتضمين البرنامج المميز الذكاء الاصطناعي التطبيقي Applied Artificial Intelligence ضمن برامج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط.

ويعد هذا البرنامج بمصروفات، ويؤهل الخريج منه إلى ما يلي: العمل في مجال تصميم وبرمجة انترنت الأشياء   IOT، العمل في مجال تحليل ومعالجة البيانات الضخمة   Big data، العمل في الشركات الصناعية المتخصصة في تطوير الروبوت والأنظمة الذكية، العمل في مجال برمجة الروبوت والأنظمة الذكية العمل في مجال تصميم قواعد البيانات.

وصرح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، بأن هذا هو البرنامج المميز التاسع بمرحلة البكالوريوس والذى تقدمه الجامعة فى غضون السنوات الأربعة السابقة، بينما كان هناك برنامج وحيد بالجامعة عند انفصالها عن جامعة المنصورة فى عام 2012، وهو برنامج بكالوريوس التجارة باللغة الإنجليزية، و بذلك يكتمل عقد عشرة برامج مميزة بداخل الجامعة تتيح مجالات للدراسة للطلاب بما يفي باحتياجات سوق العمل المعاصرة، و فى الوقت ذاته تدعم الموارد الذاتية بالجامعة.

وفى هذا الصدد توجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالشكر والتقدير الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات و المعلومات لما بذله هو والزملاء بالكلية من أجل إعداد لائحة هذا البرنامج و من قبله البرنامج المميز الآخر بالكلية المعلوماتية الطبية.


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