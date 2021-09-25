اليوم السابع
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الضرائب: رسوم اليوتيوبر على إجمالى الربح بداية من العام الحالى وليس بأثر رجعى

السبت، 25 سبتمبر 2021 06:56 م
الضرائب: رسوم اليوتيوبر على إجمالى الربح بداية من العام الحالى وليس بأثر رجعى مصلحة الضرائب
ماجد تمراز

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قال مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، محسن الجيار، إن هناك نوعين من الضرائب في مصر، وهي الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل، وتفرض على الدخل الخاص بالممول، مثل الرواتب أو من خلال "اليوتيوب" الخاص به، أو مصدر دخل إلكتروني أو غير إلكتروني، وهناك دخل غير مباشر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "أي ممول يمارس نشاطا ويحصل منه على إيراد، عليه ان يتوجه للمأمورية التابع لها ويفتح ملف ضريبي، ويستخرج رقم تسجيل، حتى يدفع الضريبة المستحقة عليه، والتي يطلق عليها ضريبة الدخل، ونحن لدينا في الوقت الحالي يمكن للممول أن يحتار ما بينهم حتى يتم محاسبته".

وقال: "لن نحاسب على الفترات السابقة تماماً، اللي فات مات، الأمر الثاني أنه سيقوم بدفع ضريبة نسبية على إجمالي المكسب، والبداية من العام الحالي، والشريبة المستحقة على الـ 500 ألف جنيه لليوتيوبرز او البلوجرز قيمتها 2500 جنيه، وقمنا بحصرهم، وخاطبنا مصادر دخل هؤلاء من أجل حصر عملية الاقتصاد غير الرسمي".


الضرائب

مصلحة الضرائب

ضريبة البلوجرز

ضريبة اليوتيوبرز

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