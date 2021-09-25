"الدم بقى ميه".. مقتل تاجر عسل على يد شقيقه داخل قطار بالمنوفية.. لايف

وتمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل قتل شقيقه بطلق ناري داخل قطار المناشى - إيتاى البارود بمحطة الخطاطبة، وذلك فى أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مواطنين يستقلون قطار المناشى - إيتاى البارود قد عثرو على جثة لشخص مقتول داخل إحدى عربات القطار بمحطة الخطاطبة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد عثور مواطنين يستقلون قطار المناشى - إيتاى البارود على جثة لشخص مقتول داخل إحدى عربات القطار، فتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد شمس رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم هيثم النطاط رئيس مباحث مركز شرطة السادات، والنقباء "محمود محروس، أحمد ندا، محمود عبد المرضى، أشهب القاضى، أحمد الجنزورى" معاونى مباحث المركز، وتم ضبط المتهم عن طريق كاميرات المراقبة.