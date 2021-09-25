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التكلفة 14 مليار جنيه.. اعرف مشروعات مياه الشرب والصرف بـ5 مراكز في المنيا

السبت، 25 سبتمبر 2021 09:00 ص
التكلفة 14 مليار جنيه.. اعرف مشروعات مياه الشرب والصرف بـ5 مراكز في المنيا أعمال المياه والصرف الصحي - أرشيفية
المنيا: حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع عددا من مشروعات مياه الشرب التى تجرى فى مراكز محافظة المنيا، الـ5 ضمن مبادرة حياة كريمة وهى ديرمواس وملوى ومغاغة، وابوقرقاص والعدوة.

يجرى العمل حاليا فى 219 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، وتقدر تكلفة المشروعات بحوالى مليار و419 مليون جنيه، وتتضمن: "33 مشروعا بمركز العدوة، و54 مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بأبو قرصاص، و44 بمغاغة، و53 مشروعًا بملوي، و35 مشروعًا بديرمواس، وعدد من المشروعات الأخرى".

يضاف إلى ذلك 194 مشروعًا فى قطاع الصرف الصحي، وتقدر التكلفة الإجمالية حوالى 12 مليار جنيه و672 مليون جنيه بواقع: "20 مشروع بالعدوة، و50 بمغاغة، و44 بأبو قرصاص، و53 بملوي، و27 بديرمواص".

ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصري، تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية.

بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهي"أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس".


حياة كريمة

مياة الشرب

مشروعات مياه الشرب

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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