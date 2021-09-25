وبحسب البيان، فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة من سوريا وفلسطين والنيجر، كما أنقذ خفر السواحل التونسى 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.