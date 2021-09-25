أكد رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية، مواصلة التعاون المشترك بين بلاده وإيطاليا في مجال مجابهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الحد من هذه الظاهرة لا يقتصر فقط على الجانب الأمني إنما يجب معالجتها في إطار تصور شامل ذو بعد تنموي واقتصادي واجتماعى، جاء ذلك خلال لقائه بسفير إيطاليا في تونس لورنزو فنارا.

من جهته، أكد السفير الإيطالي على أهمية الجهود المبذولة من قبل الوحدات الأمنية التونسية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، معربا عن استعداد الجانب الإيطالي مواصلة تقديم كل أنواع الدعم لتونس في هذا المجال.

يذكرأن، تمكنت وحدات من القوات البحرية التونسية، من إنقاذ 100 شخص من جنسيات دول إفريقية حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، أنه تمت عملية الإنقاذ بعد أن تسربت المياه إلى القارب الذى كانوا يستغلونه هؤلاء الأشخاص فى عملية الإبحار خلسة".

كما تمكنت القوات البحرية التونسية، من انتشال جثتين لامرأتين، بعد غرق مركب كان يقل 22 مهاجرا غير شرعى شمال شرق صفاقس، على بعد 25 كم من السواحل التونسية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية فى بيان أصدرته ، أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة (6 من مالى و5 من ساحل العاج و8 من غينيا و1 من الكاميرون و1 من زمبيا و1 من هايتي)،ومن بينهم 6 إناث وطفل.

وأفاد البيان بأن أعمارهم تتراوح بين 4 و40 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه الفضاء الأوروبي.

كما أحبطت وحدات الأمن الوطنى التونسى بولاية المنستير، اليوم، عملية هجرة غير نظامية في اتجاه السواحل الإيطالية لـ 6 أشخاص، من بينهم امرأتان، جميعهم أفارقة، وذكر مصدر أمنى، أنه جرى اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المضبوطين.

كما أحبطت السلطات التونسية، 5 محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذكر بيان، لوزارة الداخلية التونسية، أنه جرى ضبط 48 شخصا في تلك المحاولات الخمس منهم 24 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة (جنوب الصحراء).

و أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالقرب من المصطبة الغازية "صدربعل"، وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، أنقذت هؤلاء المهاجرين إثر تلقي نداء استغاثة عن طريق المصطبة الغازية "صدربعل" حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير نظاميين.

وبحسب البيان، فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة من سوريا وفلسطين والنيجر، كما أنقذ خفر السواحل التونسى 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

كما أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، الشهرالماضى بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، أنه تم إيقاف 30 مهاجراً بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.