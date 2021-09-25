أسعار العملات اليوم السبت 25-9-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25 -9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 18.27 للشراء، 18.43 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى عند سعر 21.29 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.