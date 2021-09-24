أسعار العملات اليوم الجمعة 24-9-2021 فى مصر

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

​​سعر الدولار اليوم

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 18.27 للشراء، 18.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.29 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.ثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.