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أسعار الدولار اليوم السبت 25-9-2021

السبت، 25 سبتمبر 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 25-9-2021 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 25-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصرخلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

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