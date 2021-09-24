10 صور من التقاسيم المعمارية بجودة عالية فى التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

كتب محمد شعلان

تبذل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، مجهود شاق وفائق العناية وجليل الاهتمام والرعاية على جميع الأصعدة وخصوصًا عمارة المسجد الحرام وتوسعته لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، ومنها التوسعة السعودية الثالثة وهو ما تجلى فى حزم الإمكانات والخدمات وفق تخطيط محكم ودراسة مستفيضة وخبرات هندسية تسعى لتقديم أرقى الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين على مدار العام.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صور من التصاميم والتقاسيم المعمارية المميزة فى المسجد الحرام بالتوسعة الثالثة، حيث تتولى رئاسة الحرمين مهام الإشراف على الأعمال الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية بالتوسعة السعودية الثالثة من خلال الجولات الميدانية ورفع تقاريرها لصاحب الصلاحية، والتواصل مع مديرى العموم والجهات ذات العلاقة لإنهاء الملاحظات التى ترفع عن إنتاجية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ابواب مزخرفة



احد المداخل

وتتنوع الخدمات المقدمة بالتوسعة السعودية الثالثة بتظافر جهود الإدارات والجهات الأمنية والرقابية والخدمية بين خدمات التعقيم والتطهير لكافة المصليات والممرات، وتقديم الخدمات الميدانية بأحدث الطرق والمواصفات العالمية، وتوفير الخدمات التقنية بكافة أشكالها الخدمية والتوجيهية والاستطلاعية كاللوحات الكتابية والإرشادية الإلكترونية المتميزة بسهولة التصميم، إضافة إلى استكمال حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية وإصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال وغيرها من الخدمات التى تقدمها الرئاسة فى جنبات المسجد الحرام.



العمل فى الحرم



تصاميم مميزة فى الحرم



جانب من النقوشات

وتعد التوسعة السعودية الثالثة نقلة تاريخية ونوعية فى تاريخ المسجد الحرام وتحوي العديد من التصاميم المعمارية ذات الجودة العالية والشكل الهندسى المميز، حيث يعلو مبنى التوسعة السعودية الثالثة تقاسيم معمارية شاهقة والأسقف العالية والشرفات المطلة والفراغات الرحبة عمادها الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة، تحليها خطوط عربية من الثلث للنصوص القرآنية، والزخارف الهندسية، الأمر الذى يسهم فى إضافة المزيد من البهاء والجمال الذى يكسو فراغ التوسعة.



صور التقاسيم المعمارية



صور عن بعد لشكل المسجد الحرام

كما تتجانس ملامح التوسعة مع النمط العام لحلية المسجد الحرام، وجاءت الزخارف بترويقتها عملاً هندسياً ساد فيه مبدأ التجريد، وانتشر استعمال هذه الزخارف فى تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة منها النحاسية والزجاجية والخزفية والرخامية، بالإضافة إلى أن الزخارف الهندسية استخدمت فى أشكال متعددة فى الفن والعمارة الإسلامية.



احد المداخل



جانب من النقوشات