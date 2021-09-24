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وزير مياه اليمن يبحث مع سفير الصين استغلال الحوثى لملف خزان "صافر" النفطى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 05:50 م
وزير مياه اليمن يبحث مع سفير الصين استغلال الحوثى لملف خزان "صافر" النفطى الخزان صافر
إيمان حنا

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بحث وزير المياه والبيئة اليمنى المهندس توفيق الشرجبى، اليوم مع السفير الصينى لدى اليمن كانج يونج، إمكانية دعم قطاع المياه فى اليمن الذى تعرض لأضرار بالغة بسبب الحرب التى شنها الحوثى على مختلف المحافظات .وفق وكالة الأنباء اليمينة سبأ.

وأشار الشرجبى إلى التهديد البيئى والإنسانى والاقتصادى الذى يمثله وضع خزان صافر النفطى على اليمن والملاحة الدولية فى ظل الرفض الحوثى للتعاون مع الأمم المتحدة ومنع وصول فريقها الفنى لتقييم حالة الخزان المتهالك وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط وتفادى الكارثة.

وأعرب عن أمل الحكومة فى أن تتواكب تحركات المجتمع الدولى مع حجم العواقب وتغيير أسلوب تعامله مع ملف خزان صافر الذى تستغله الحوثى للمساومة والابتزاز واتخاذ مجلس الأمن مواقف حازمة لإلزام الحوثيين على وقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان.

من جانبه عبر السفير الصينى، عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط "صافر"، مؤكدًا دعم الصين لليمن واستمرارها فى بذل الجهود لحل قضية صافر، مجددًا الدعم لعملية السلام وجهود المبعوث الاممى من اجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للازمة اليمنية.


صافر

اليمن

اخبار اليمن

الخزان صافر

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