هطول أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء وانخفاض فى درجات الحرارة

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت مناطق شمال سيناء الساحلية لهطول أمطار خفيفة صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.



الأمطار

وهطلت الأمطار على ساحل مدينة العريش ومناطق غرب محافظة شمال سيناء، وجاءت بعد أسبوع من تعرض مناطق بئر العبد غرب المحافظة لسقوط امطار خفيفة .

وفى مناطق وسط سيناء، اعلنت مجالس المدن رفع الاستعداد تحسبا لأى سيول محتملة فى المناطق الجبلية، وشكلت مجالس المدن بمركزى الحسنة ونخل لجان طوارئ وغرف عمليات وانتهت من مراجعة اداء معداتها وخطط مواجهة السيول بالتعاون مع مختلف مديريات الخدمات والهلال الأحمر .

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن غرفة المحافظة لم تتلق أى بلاغات رسمية بحوادث نتيجة هذه التقلبات الجوية وان التعليمات صدرت لمختلف مجالس المدن والمستشفيات والجهات الخدمية المعنية بالبقاء فى وضع استعداد لأوى تقلبات جوية مفاجئة خلال الأيام القادمة.