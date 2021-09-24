اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة النقل البرى: إطلاق وثيقة تأمين للسائقين باشتراكات 70 جنيه سنويا 27 سبتمبر

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 09:00 ص
نقابة النقل البرى: إطلاق وثيقة تأمين للسائقين باشتراكات 70 جنيه سنويا 27 سبتمبر جبالى المراغى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جبالى المراغى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تفعيل النقابة لوثيقة تأمين للسائقين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البرى، بقيمة اشتراك لمن يرغب 70 جنيها سنويا، وذلك بداية من يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنه يمكن للعضو الراغب فى الاشتراك سداد قيمته من خلال أقرب مكتب بريد له.
 
وأوضح المراغى، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أجرت دراسة إكتوارية من خلال الاستعانة بخبراء أجروا دراسات بشأن قياس إمكانية إنشاء النقابة لصندوق للكوارث، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون مع الهيئة العامة للبريد، لافتا إلى أن الاشتراك مُتاح للراغبين من سن 18 حتى 65 عام.
 
وأضاف أن الوثيقة توفر عدة ميزات للأعضاء، فى حالات الوفاة يتم صرف 100 ألف جنيه لأسرته، بالإضافة إلى صرف 2000 جنيه مصروفات للجنازة، وفى حال الإصابة بالعجز الناتج عن الحوادث طبقا لتقارير لجنة طبية يتم صرف 2000 جنيه للعلاج، مشيرا إلى أن العضو يُصبح مُستحق لصرف تلك المبالغ فور سداده للاشتراك وحصوله على إيصال الدفع.
 
 
 
 

نقابة العاملين بالنقل البرى

وثيقة تامين للسائقين

التامين على السائقين

اتحاد العمال

جبالى المراغى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس اتحاد العمال: المشير طنطاوى دعم الاتحاد أثناء محاولات هدمه

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 08:53 ص

اتحاد عمال مصر ناعيا المشير طنطاوى: قائد وبطل سجل اسمه بحروف من نور

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 11:27 ص

اتحاد العمال: نتوقع استيعاب السوق الليبى مليونى عامل مصرى خلال 3 سنوات

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 10:34 ص

اتحاد العمال ينعى وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوى

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 09:21 ص

اتحاد العمال يرحب بعودة العمالة المصرية لليبيا: طرابلس جاهزة لاستقبال مليون عامل

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 10:40 ص

خطوة بخطوة.. كيف تقدم شكوى لاتحاد العمال؟

الأحد، 19 سبتمبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة